Kostenpflichtiger Inhalt: Eine der modernsten in NRW : Das ist die neue Leitstelle im Kreis Kleve

Der Leiter der Kreisleitstelle Michael Welbers, Landrätin Silke Gorißen und Fachbereichsleiter Jürgen Baetzen an einem der modernen und großflächigen Arbeitsplätze.

Kreis Kleve Die neue Kreisleitstelle ist fertig. In wenigen Tagen bezieht das Team den fast zwölf Millionen Euro teuren Neubau in Kleve. Der Rettungsdienst im Kreis Kleve, bei dem täglich 140 Notrufe eingehen, ist nun einer der modernsten in ganz NRW.