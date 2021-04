Kreis Kleve : Jetzt doch Impftermine für Angehörige von Schwangeren

Es werden Termine im Impfzentrum Kreis Kleve in Kalkar-Hönnepel und in der Impfstelle in Geldern angeboten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Der Kreis Kleve teilte am Sonntagmittag mit, dass zusätzlich zu den zahlreichen Berufsgruppen auch bis zu zwei Kontaktpersonen einer schwangeren Person Impftermine buchen können. Möglich war das ab Sonntag, 12 Uhr.

Noch am Freitag hatte der Kreis Kleve mitgeteilt, dass es noch keine Termine für Impfungen von Angehörigen von Schwangeren gebe. Am Wochenende kam dann plötzlich Bewegung in die Sache. Zunächst war auf der Internetseite des Kreises die Rede davon, dass es ab Montag, 12. April, Impfangebote für bis zu zwei Angehörige von Schwangeren gebe. Dann teilte der Kreis am Sonntagmittag mit, dass zusätzlich zu den zahlreichen Berufsgruppen auch bis zu zwei Kontaktpersonen einer schwangeren Person Impftermine buchen können. Möglich war das ab Sonntag, 12 Uhr. Vielen gelang es tatsächlich, direkt einen Termin für die nächsten Tage zu buchen.