Schulstart in Duisburg : „Die Infektionszahlen werden wieder steigen“

Die Maskenpflicht im Klassenraum ist abgeschafft. Viele wünschen sich aber, dass trotzdem Masken getragen werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Sommerferien gehen zu Ende – die Pandemie endet indes noch lange nicht. Am Mittwoch, 10. August, beginnt in NRW und somit auch in Dusiburg das neue Schuljahr. Statt Masken- und Testpflicht setzt das Land auf Empfehlungen. Reicht das? Wir haben nachgefragt.