„Bitte keine Polizei“ : Kurioser Fall von Unfallflucht am Ostwall

Emmerich Der Alkohol und seine Folgen. Ein bislang unbekannter Fahrer hatte ein echtes Interesse daran, dass nicht die Polizei geholt wird.

Ein kurioser Fall von Unfallflucht hat sich am Sonntagabend im Bereich der Ampel am Ostwall ereignet. Der Fahrer eines silbernen Ford Mondeo war um 20 Uhr mit seinem Fahrzeug aus Fahrtrichtung Großer Löwe in Richtung Ostwall unterwegs. Beim Wendemanöver kollidiert er mit einem dort geparkten blauen VW-Polo. Dessen Besitzer hatte den Unfall bemerkt und traf auf der Straße auf den Unfallfahrer, der - augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung - ausstieg und erklärte, den Schaden zahlen zu wollen - aber ohne Polizei. Als der Geschädigte die Polizei anrief, stieg der Mann in seinen Wagen mit einem ausländischen Kennzeichen und fuhr davon. Er ist etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat dunkelblondes, kurzes Haar.