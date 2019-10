Karneval in Emmerich : Das Grün-Weiß-Komitee startet neu

Emmerich Der neue Vorstand organisiert ein Familienfest im Kampaunenberg nach der Ära von Familie Jonkhans.

Grün-Weiß startet einen Neuanfang. „Mit unserem Familienfest heute möchten wir unsere Mitglieder, Freunde, aber auch Leute, die sich das Ganze mal anschauen wollen, ansprechen“, erklärte Daniel Glaser, seit Juni neuer Präsident des Grün-Weiß-Komitees, beim Familienfest, das am Samstag am Kapaunenberg stattfand. Rund 60 Personen, darunter 14 Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren, waren der Einladung gefolgt.

Die Jahreshauptversammlung sorgte Anfang Juni für eine Überraschung. War Grün-Weiß bisher stark mit der Familie Jonkhans verbunden – Vater Marco war Präsident, Sohn Manuel Vize und auch Florian, Svenja und Mutter Yvonne Jonkhans waren sehr aktiv – so wurde ein komplett neuer Vorstand gewählt. Vize wurde Sebastian Braam, Geschäftsführer Patrick Wanders, Kassiererin Stefanie Braam und Schriftführerin Kimberley Schnellzauer, die mit 19 Jahren das jüngste Vorstandsmitglied ist. „Unser Vorstand ist sehr verjüngt, ich bin mit 43 Jahren der Älteste“, so Glaser.

Für die Sitzung des Grün-Weiß-Komitees, die am 2. Februar am Kapaunenberg stattfinden wird, sind die Aktiven bereits in der Vorbereitung. Am Samstagmorgen kamen zwei Tanzlehrer der Blauen Funken aus Oberhausen, um den Grün-Weiß-Funken einige Tipps und Tricks beizubringen. Seit vier Jahren verbindet die beiden Karnevalsvereine eine Freundschaft mit wechselseitigen Auftritten auf den Sitzungen.