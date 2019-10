Zum ersten Mal ein Mann : Michael Roos ist der neue Rheinkönig

Rees Der 46 Jahre alte Tambourmajor trat beim 19. Rheinfest die Nachfolge der Rheinkönigin Heike Semelka an.

Michael Roos ist der erste Rheinkönig in der Reeser Geschichte. Der 46 Jahre alte Tambourmajor trat beim 19. Rheinfest die Nachfolge der Rheinkönigin Heike Semelka an. Ein Jahr lang wird Roos nun bei Festen und Aktionen der Reeser Werbegemeinschaft (RWG) aktiv sein und seine Heimatstadt auf Reisemessen vertreten.

Zu den ersten Gratulanten auf der RP-Bühne vor dem Rathaus gehörten die stellvertretende Bürgermeisterin Mariehilde Henning und die RWG-Vorsitzende Renate Bartmann. Es sei viel Überredungskunst durch die RWG im Spiel gewesen, erklärte der Rheinkönig in seiner Antrittsrede. Die Sorge, als „Pöstchenjäger“ kritisiert zu werden, sei ebenso dagewesen wie die Gewissheit, durch ein weiteres Ehrenamt noch weniger Zeit für die Familie zu haben. Andererseits sei die Berufung zum ersten Rheinkönig auch eine große Anerkennung. „Ich rege mich über diejenigen auf, die nur meckern und selbst die Zeit hätten, sich in Vereinen, Verbänden und Organisationen zu engagieren, dies aber nicht tun“, erklärte Michael Roos. Deshalb sei es ihm wichtig gewesen, der RWG keinen Korb zu geben und dieses Ehrenamt anzunehmen.

Michael Roos wurde am 12. März 1973 in Haldern geboren. Er ist Vater zweier Kinder, arbeitet seit 25 Jahren bei den Stadtwerken und ist im Verkehrs- und Verschönerungsverein sowie bei den Bürgerschützen aktiv. 2005 war er Schützenkönig, 2006 Bezirksschützenkönig.

Es herrschte wahres Königswetter beim 19. Rheinfest, dem viele Regentage vorangegangen waren. Schon weit vor dem offiziellen Startschuss tummelten sich die Besucher in der Dellstraße, am Markt, am Kirchplatz und auf der Fallstraße.