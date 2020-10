Haan : Unfallflucht wird schnell aufgeklärt

Haan Einem aufmerksamen Busfahrer ist es zu verdanken, dass die Haaner Polizei eine Verkehrsunfallflucht schnell klären konnte. Gegen 0.40 Uhr am Sonntag hatte der Busfahrer am Kreisverkehr Elberfelder/Nordstraße ein auf der Fahrbahn liegendes Verkehrsschild aufgefunden und weggeräumt.

Er informierte die Polizei. Beamte entdeckten in der Nähe zwei weitere umgefahrene Kennzeichen und Sträucher. Im Gebüsch fand sich aber auch ein abgerissenes Kennzeichen. An der Halteranschrift in Haan entdeckte die Polizei einen beschädigter VW Tiguan mit korrespondierenden Unfallspuren. Der 61-jährige Fahrzeughalter und -fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Blutproben wurden angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Den beim Unfall entstandenen Schaden bezifferte die Polizei mit 1600 Euro.