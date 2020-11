Einsatz in Hückelhoven : Unfallflucht – Polizei sucht Fahrer

Hückelhoven Der Unfall geschah in Ratheim, betroffen ist auch eine 54-jährige Autofahrerin aus Wassenberg. Der Unfall-Verursacher flüchtete nach Angaben der Polizei, nun wird nach ihm gesucht.

(cpas) Nach einem Auffahrunfall in Ratheim sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer eines weißen Kombis. Wie die Polizei mitteilte, sei es am Montag gegen 18.10 Uhr auf der Burgstraße, an der Einmündung zur Oberbrucher Straße, zu dem Unfall gekommen, als der Kombifahrer auf den Wagen einer 54-jährigen Wassenbergerin auffuhr. Der oder die Unbekannte wendete unmittelbar und flüchtete. Hinweise per Telefon an 02452 9200.