Untersuchungen in Haldern : Kampfmittelverdacht in Haldern — Stadt gibt Entwarnung

Kampfmittelverdacht in Haldern — Stadt gibt Entwarnung

Untersuchungen in Haldern

Eine Spezialfirma untersuchte die Verdachtsbereiche in Haldern. Foto: ja/Stadt Rees

HALDERN Alle vier Verdachtspunkte in Haldern waren unauffällig. Die Spezialfirma fand nur Metallteile und keine Sprengkörper.

Um kurz 10.30 Uhr konnte die Stadt am Samstag Entwarnung geben: Auch der vierte Verdachtspunkt hatte sich soeben als negativ erwiesen. „Damit sind nun alle vier Verdachtspunkte überprüft und glücklicherweise hat sich keiner der Kampfmittelverdachtspunkte bestätigt. Die Untersuchungen sind damit abgeschlossen und es ist mit keinen Einschränkungen mehr zu rechnen“, teilte die Kommune mit.

Die Öffnung der Kampfmittelverdachtspunkte im Bereich der Halderner Straße hatte gegen 8 Uhr begonnen. Bereits bei den Vorarbeiten zur Erkundung der Verdachtsbereiche konnten zwei dieser Punkte ausgeschlossen werden, da in einer Tiefe von 2 bis 2,50 Meter alte bauliche Objekte wie etwa alte Fundamente mit Stahlarmierung gefunden worden sind.

„Wir bedanken uns bei den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr sowie bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung Rees, des Bauhofes und der Spezialfirma. Alle standen bereit und hätten im Fall einer möglichen Evakuierung mit angepackt“, so Hörn Franken, Sprecher der Stadt, in einer Mitteilung. Ein großes Dankeschön gehe auch an die Halderner Bevölkerung, die die Situation besonnen und mit großem Verständnis aufgefasst habe.