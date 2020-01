Karneval : Karten für Millinger Sitzung am Samstag sichern

Die Millinger Narren freuen sich bereits wieder auf die Sitzung bei Jonkhans am 1. Februar. Foto: van Offern, Markus (mvo)

MILLINGEN Am 1. Februar findet die 55. Auflage der Karnevalssitzuung des MCV bei Jonkhans statt. Am 18. Januar gibt es die begehrten Karten dafür zu kaufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Im Rahmen der großen Jubiläumsfeierlichkeiten in Millingen begeht auch der MCV in diesem Jahr sein 55-jähriges Vereinsjubiläum. Zum Motto „Mit Jubel, Trubel und Radau… feiert Millingen und der MCV“ lädt der Karnevalsverein zur traditionellen Sitzung am 1. Februar in den Saal Jonkhans ein.

In wohlbekannter Manier präsentieren die Moderatoren Claus Westerhoff und Max Sesing pünktlich ab 19.11 Uhr das klassische und altbewährte Sitzungsprogramm, bestehend aus Tanz- und Show-Einlagen, sowie aus Büttenreden und musikalischen Darbietungen.

Neben dem Alleinunterhalter Michael Bonnes ist auch in diesem Jahr das Team Allround Sounds Veranstaltungstechnik unter der Leitung von Christian Hesseling für den guten Ton zuständig.

Als kostenlosen Service setzt der MCV wieder den kostenlosen Shuttlebus ein, der die Närrinnen und Narren am Sitzungsabend vom Parkplatz am Edeka-Markt in der Ortsmitte Millingens von 18 bis 19 Uhr zu Jonkhans und nach Sitzungsende bis 2 Uhr zurück in die Ortsmitte bringt.

Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 18. Januar, von 11 bis 13 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz statt. Dabei werden die Eintrittskarten in der Reihenfolge des Eintreffens der Zuschauerinnen und Zuschauer verkauft. Der MCV weist darauf hin, dass pro Person maximal zehn Eintrittskarten erworben werden können. Sie kosten sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse 8, Euro pro Person. Da der Sitzungssaal mit 240 Sitzplätzen seine Grenzen erreicht und die Nachfrage sehr hoch ist, wird dringend empfohlen, sich bereits beim Kartenvorverkauf den Eintritt zum Sitzungsabend zu sichern.