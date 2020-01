Kreis Kleve : Kliniken wollen Wandel im Notdienst

In Geldern kümmern sich Elke Engels-Küpper und Brigitte Ritter-Claas um die Patienten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Immer mehr Patienten suchen die Notfallambulanz auf. Viele haben das jedoch nicht nötig. Entlastung könnten Portalpraxen bringen – doch die gibt es im Kreis noch nicht.

Im Wartezimmer vor der Notfallambulanz des St.-Clemens-Hospitals sitzen rund um die Uhr Patienten und warten. Einige haben einen gebrochenen Arm, andere Rückenschmerzen, mal ist ein abgerissener Zehennagel dabei. Patienten aus einem Umkreis von mehr als 20 Kilometern kommen in das Gelderner Krankenhaus, jeder wird in der zentralen Patientenaufnahme registriert. Im vergangenen Jahr waren das rund 44.000 Patienten, 15.000 von ihnen wurden stationär behandelt.

Die Patienten werden dabei nicht nach der Reihe behandelt, sondern nach Dringlichkeit. Die Einschätzung erfolgt über das standardisierte und international angewandte „Manchester-Triage-System“ (MTS). Im schlimmsten Fall ist der Patient lebensgefährlich erkrankt oder verletzt und wird sofort behandelt. Wer nur leicht verletzt oder erkrankt ist, muss warten. Maximal zwei Stunden, so die Vorgabe.

Christian Wagener, Patient aus Geldern, hat Verständnis für die bisherige Praxis: „Man sollte sich vor Augen führen, dass die wahren Notfälle vorgezogen werden und dass das Team der Notaufnahme gezwungen ist, eine Vorauswahl zu treffen und die Patienten nach Dringlichkeit einzustufen.“ Daher verstehe er nicht, wieso sich einige Patienten über die zu lange Wartezeit aufregen. Und eben diese lange Wartezeit verschulden zumeist Patienten, die mit Bagatellen in die Notaufnahme kommen.

Seit 175 Jahren Protestanten in Straelen

Kirchliches Leben in Straelen

Kirchliches Leben in Straelen : Seit 175 Jahren Protestanten in Straelen

Ähnliches schildert Christian Weßels, Leiter der Unternehmenskommunikation der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft. Die Gesellschaft ist Träger der Kliniken St.-Antonius-Hospital Kleve, Marienhospital Kevelaer und des Wilhelm-Anton-Hospitals Goch. An allen drei Standorten wird ebenfalls das MTS angewandt – für jeden Patienten, rund um die Uhr. „Wir weisen niemanden ab“, sagt der Kliniksprecher. Im Jahr 2019 wurden über 40.000 Patienten in den drei Notfallambulanzen behandelt. Damit verzeichnet Weßels einen Anstieg der Patientenzahl. „Ein Grund ist sicher der steigende Anteil an Patienten, die sich nicht mit einen medizinischen Notfall vorstellen, sondern mit Beschwerden, die auch ihr Hausarzt behandeln könnte.“