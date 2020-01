Zugverkehr : RE 19: Zugausfälle wegen Arbeiten an der Strecke

RE 19: Zugausfälle wegen Arbeiten an der Strecke

Emmerich/Rees (RP) Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es in der Zeit von Samstag, 18. Januar (ab 2 Uhr), bis Montag 20. Januar (um 5 Uhr), zu Einschränkungen auf der Strecke der Linie RE 19 von Abellio zwischen Oberhausen Hbf und Arnhem Centraal.

Die Züge entfallen auf diesem Abschnitt an den Wochenenden im genannten Zeitraum, wie Abellio jetzt mitteilt.

Unter der Woche, vom 20. bis zum 24. Januar, ist die Strecke zudem eingleisig gesperrt, ebenso auch am Wochenende 26./27. Januar. Zusätzlich kommt es zu nächtlichen Totalsperrungen zwischen Oberhausen-Sterkrade und Emmerich am 26. Januar sowie zwischen Dinslaken und Emmerich am 27. Januar.