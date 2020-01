Im Spielcasino Christoffelstraße : Räuber verletzt beherzten Zeugen mit Messer

Emmerich In der Nacht zu Freitag hat ein vermummter Mann versucht, sich im Spielcasino an der Christoffelstraße eine Geldkassette zu greifen. Ein 60-Jähriger ging dazwischen und wurde dabei leicht verletzt. Der Täter flüchtete.

(RP) In der Nacht auf Freitag gegen 0.15 Uhr betrat ein unbekannter Täter ein Spielcasino an der Christoffelstraße und versuchte, eine Geldkassette an sich zu nehmen. Ein 60-jähriger Zeuge, der sich in der Spielhalle befand, konnte ihn durch beherztes Eingreifen jedoch erfolgreich daran hindern. Er versuchte auch, dem Täter den Schal, welcher er zur Vermummung vor dem Gesicht trug, zu entreißen. Der Unbekannte stach dem Zeugen daraufhin mit einem Messer in den Oberarm und verletzte ihn dabei leicht.