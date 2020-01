Politik : Vrasselt: CDU will Ortsschild versetzen

Vrasselt Aus Sicherheitsgründen soll das Schild an der L7 an den Beginn der Ortsbebauung Jahnstraße rücken.

Die Vrasselter CDU möchte, dass die L7 in Höhe des Dorfes künftig sicherer für Fußgänger und Radfahrer wird. Sie will deshalb jetzt einen Antrag an Bürgermeister Peter Hinze schicken, das Ortseingangsschild aus Richtung Emmerich kommend an den Beginn der Bebauung des Ortsteils zur Jahnstraße hin zu versetzen. Damit soll erreicht werden, dass auf diesem Teil der Landestraße künftig auch Tempo 50 gilt. Momentan sind zwischen der Jahnstraße und dem jetzigen Ortseingang noch 70 Stundenkilometer erlaubt.