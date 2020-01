Bürgermonitor : Ablehnung bis zuletzt

HAFFEN/Kreis KLeve Norbert Zuckermann, der mit dem Kreis über seinen Schwerbehindertenausweis stritt, ist seiner Krankheit erlegen. Einen Tag vor seinem Tod wurde ein neuerlicher Antrag von ihm abgelehnt – aus gesundheitlichen Gründen.

Am Ende ging alles ganz schnell. Noch im Oktober hatte Norbert Zuckermann mit der RP telefoniert und überlegt, sich an Vertreter des Kreistages und politischen Parteien zu wenden. Doch dazu ist es nicht mehr gekommen. Nur wenige Tage nach dem Telefonat erlag der Haffener seiner schweren Erkrankung. Er starb im Alter von 60 Jahren.

Wie berichtet, war bei Norbert Zuckermann im Jahr 2018 ALS diagnostiziert worden, eine tödlich verlaufende Nervenkrankheit Schon nach kurzer Zeit stark gehbehindert, hatte er beim Kreis Kleve einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung) beantragt, was die Behörde ihm jedoch nicht gewährte. Sie stufte ihn im vergangenen Jahr zunächst als zu 30 Prozent schwerbehindert ein, nach einem Widerspruch zu 70 Prozent.

Für Norbert Zuckermann immer noch keine adäquate Beurteilung, der sich vom Kreis Kleve zudem hingehalten und wie ein Bittsteller behandelt fühlte. Er hatte sich an die Öffentlichkeit gewandt, weniger, weil er sich Hoffnungen machte, in seinem Fall noch etwas bewirken zu können, sondern vielmehr, weil er sich auch für andere in der gleichen Situation einsetzen und sich mit ihnen vernetzen wollte. „ALS ist eine teure Krankheit. Für ärmere Leute als mich ist es eine Frage der Existenz, welchen Grad der Schwerbehinderung sie bescheinigt bekommen“, hatte er der RP gesagt.