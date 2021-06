Isselburg : Telefonbetrüger - Zwei Seniorinnen werden Opfer

Isselburg Die Polizei berichtet von einer Vielzahl von Anrufen am Wochenende. Kriminelle geben sich als Polizei aus. Und in zwei Fällen haben sie sogar Erfolg.

Betrügerische Anrufe haben eine Vielzahl von Menschen am Wochenende in Bocholt erhalten. In zwei Fällen hatten die Täter Erfolg. Das teilte die Polizei am Montag mit.