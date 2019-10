Känguru lebt nun im Zoo : Skippy hat in Duisburg ein neues Zuhause gefunden

Duisburg Mehrere Wochen lang beschäftigte Bennett-Känguru Skippy die zuständige Polizei in Xanten. Jetzt hat es im Duisburger Zoo ein neues Zuhause gefunden.

Das Tier war vor einigen Tag in Sonsbeck von der Polizei eingefangen worden. Übergangsweise lebte Skippy anschließend in einer Tierarztpraxis in Moers, den Umzug an den Kaiserberg hat die zutrauliche Känguru-Dame sehr gut überstanden. Bevor Skippy für die Zoobesucher zu sehen sein wird, wird sie noch einige Tage in der zooeigenen Tierarztpraxis verbringen. „Wir werden die Kleine noch einmal vorsorglich durchchecken. Bisher macht sie aber einen sehr guten, agilen Eindruck und hat schon gefressen“, erklärt Zootierärztin Dr. Carolin Bunert.