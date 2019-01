Känguru-Baby mit der Flasche: Publikumsliebling Lizzy darf im Duisburger Zoo bleiben

Duisburg Känguru-Baby Lizzy, einer der aktuellen Stars im Duisburger Zoo, darf bleiben. Am Montag begrüßte die Tierfamilie am Kaiserberg ein neues Zuchtmännchen. Lizzys Vater musste den Zoo hingegen verlassen.

Am vergangenen Montag hat die Bennett-Känguru-Gruppe im Duisburger Zoo Zuwachs bekommen. Aus dem Tierpark Herford zog ein neues Männchen an den Kaiserberg. Lizzys Vater verließ das Ruhrgebiet hingegen bereits vor einigen Wochen in Richtung Österreich. Grund für den Tausch des Zuchtmännchens ist die kleine Lizzy selbst.