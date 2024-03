Nachwuchs im Zoo Duisburg Weißes Bärenstummelaffen-Baby ist ein großer Zuchterfolg

Seit 1967 hält der Zoo Duisburg die seltenen Bärenstummelaffen. Mittlerweile sind 53 Jungtiere in den vergangenen Jahrzenten am Kaiserberg geboren worden. Damit gehört der Zoo am Kaiserberg nach eigenem Bekunden zu den „weltweit zu den erfolgreichsten Haltern“. Dennoch sei jede Geburt für Nolte und seine Kollegen immer wieder ein sehr bewegendes Ereignis mit großer Bedeutung. „Jedes Jungtier ist wichtig, um den Bestand dieser bedrohten afrikanischen Primatenart in Menschenobhut zu stützen und macht uns sehr stolz“, so der 50-jährige.