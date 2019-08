Nager aus Südamerika : Unerwarteter Paka-Nachwuchs im Duisburger Zoo

Duisburg Überraschung für die Tierpfleger im Duisburger Zoo am Kaiserberg: Paka Patty brachte im Gehege Nachwuchs zur Welt.

In der Tropenhalle „Rio Negro“ des Duisburger Zoos gibt es unverhofften Zuwachs: Die südamerikanischen Pakas haben überraschend Nachwuchs bekommen. Das Weibchen Patty zog erst im Juli an den Kaiserberg und war bereits bei der Ankunft trächtig. Mit etwas Glück können die Besucher den Zuwachs bereits beobachten.

Für das Zoo-Team ist die erste Aufzucht bei den Tieflandpakas ein großer Erfolg. Seit 2016 leben Vertreter der braun-weiß-gefleckten Tiere im Zoo am Kaiserberg und bewohnen dort ein Gehege in der Tropenhalle „Rio Negro“. Allerdings blieb der erhoffte Zuchterfolg aus. So reiste aus der Schweiz ein neues Weibchen an den Kaiserberg – und brachte unerwartet Zuwachs mit.