Doppeljubiläum am Kaiserberg 90 Jahre Zoo Duisburg, 30 Jahre Koalahaus

Neben dem runden Zoogeburtstag wird in diesem Jahr ein weiteres Jubiläum am Kaiserberg gefeiert: Am 24. Mai 2024 wird das Koalahaus 30 Jahre alt. Das Datum markiere den Beginn einer wahren Erfolgsgeschichte, denn heute gelte der Zoo Duisburg als Zucht- und Kompetenzzentrum, heißt es. Der Zoo zog bereits über 40 Koalas erfolgreich auf und führt das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für die bedrohte Beuteltier-Art. Die Geschichte der erfolgreichsten Koala-Haltung in Deutschland feiert das Zoo-Team mit allen Besuchenden im Rahmen des „Save the Koala Days“ am 14. Juli 2024.