Neues Angebot : Station für Gratis-Schnelltests vor dem Zoo

Duisburg Ein externes Corona-Schnelltestzentrum hat jetzt den Betrieb vor dem Duisburger Zoo aufgenommen. Alle Bürger können sich kostenlos auf dem Parkplatz des Zoos an der Mülheimer Straße testen lassen.

In dem Zelt auf dem Zoo-Parkplatz werden seit dem Wochenende Schnelltests auf das Corona-Virus in einem „Walk-In“ Testzentrum durchgeführt. Der Test sei für alle Bürger mit Wohnsitz in Deutschland kostenfrei, teilte der Zoo am Dienstag mit.