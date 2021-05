Eingeschränkter Service nach Himmelfahrt : Freitag ist Brückentag bei der Stadtverwaltung

Am Freitag ist für viele Beschäftigte der Stadtverwaltung Duisburg ein Brückentag. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Stadtverwaltung Duisburg ist am Freitag, 14. Mai (Brückentag nach Christi Himmelfahrt), nur eingeschränkt erreichbar. Das teilte die Stadt jetzt mit. Einzelne Dienststellen seien von dieser Regelung ausgenommen, wie beispielsweise der Notruf der Feuerwehr, der wie gewohnt erreichbar ist.

Das telefonische Servicecenter Call Duisburg ist nur mit einem eingeschränkten Notdienst besetzt.

Die Bürgerservicestationen, das Amt für Soziales und Wohnen, das Amt für Rechnungswesen und Steuern, das Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz, das Bürger- und Ordnungsamt, die Ausländerbehörde, das Straßenverkehrsamt, alle Dienststellen im Stadthaus, wie beispielsweise Erteilung von Parkausweisen und Katasterauskünfte, sowie in großen Teilen das Jugendamt sind am Brückentag nicht erreichbar, ebenso das Standesamt.

Die für den 14. Mai vereinbarten Eheschließungstermine vom Standesamt finden statt. Bestatter können sich erst am Montag, 17. Mai, für die Beurkundung von Sterbefällen und Ausstellung von Leichenpässen an das Standesamt wenden.

Die städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die Schulen sind von den Betriebsferien an diesem Tag nicht betroffen. Einige Einrichtungen hätten jedoch bereits im Vorfeld die Schließung für diesen Tag eingeplant., so die Stadt. In der Musik- und Kunstschule findet Online-Unterricht statt.

Alle städtischen Bäder bleiben weiterhin geschlossen. Die Bibliotheken bleiben coronabedingt weiterhin geschlossen. Das Online-Angebot der Stadtbibliothek kann jedoch mit einem gültigen Bibliotheksausweis weiterhin uneingeschränkt an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden genutzt werden. Bis zum 31. Mai ist dies mit dem kostenlosen DigiPass möglich. Außerdem bietet die Zentralbibliothek am Freitag, 14. Mai und Samstag, 15. Mai den „Bib to go“-Service und den Medienbotenservice an. Alle anderen Bibliotheken und die Fahrbibliothek bleiben an diesen beiden Brückentagen geschlossen.

Die gesamte Verwaltung ist ab Montag, 17. Mai, wieder wie gewohnt erreichbar. Am Brückentag könnten durch den Abbau von Rückstellungen für nicht genom­menen Urlaub oder Freizeitausgleich sowie die Reduzierung von Energiekosten weitere Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung erzielt werden, teilte die Stadt mit. Durch die CO 2 -Reduzierung (Strom, Pendelverkehr) ergäben sich positive Effekte für die Umwelt.

Die Kontaktdaten der Dienststellen sind auf der Internetseite der Stadt Duisburg unter www.duisburg.de einsehbar oder können telefonisch unter 0203 94000 über Call Duisburg erfragt werden. Viele Anliegen ließen sich auch online erledigen. Eine Übersicht hierzu gibt es auf der städtischen Internetseite unter dem Stichwort „Bürgerportal“. Eine Online-Terminvergabe im Bereich der Bürgerservicestationen sei ausschließlich unter www.duisburg.de/termine möglich. Das Bezahlen von Dienstleistungen soll möglichst bargeldlos per EC-Karte erfolgen.

Für den Besuch der städtischen Einrichtungen sind einige Regeln zu beachten: Termine können nur mit einer FFP2-Maske oder einer medizinischen Gesichtsmaske wahrgenommen werden, wenn diese zuvor telefonisch oder per E-Mail vereinbart wurden. Ohne Termin wird kein Einlass gewährt. Überall dort, wo es möglich ist, sollen die Anliegen nach Möglichkeit weiterhin telefonisch, per E-Mail oder per Post geklärt werden. So könnten Menschenansammlungen und Warteschlangen aufgrund der Ansteckungsgefahr vermieden werden.

(RP)