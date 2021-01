Kleine Beuteltierart : Duisburg hält als erster Zoo in Deutschland Kaninchenkängurus

Duisburg Im Zoo Duisburg leben nun erstmals Langschnauzen-Kaninchenkängurus. Das ist einzigartig in Deutschland. Der Bestand der kleinen Beuteltiere gilt nicht zuletzt wegen der häufigen Waldbrände in Australien als gefährdet.

Sie laufen mehr als das sie hüpfen und sind vor allem in der Dämmerung aktiv: Langschnauzen-Kaninchenkängurus. Ein Paar dieser etwa 40 Zentimeter großen Beuteltierart lebt seit Dezember am Kaiserberg. Einzigartig, denn in keinem anderen Zoo in Deutschland werden diese Tiere derzeit gepflegt und auch innerhalb Europas sind sie nicht häufig anzutreffen.