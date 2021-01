Kostenlose Teilnahme : Uni Duisburg-Essen bietet Online-Bildungsangebote für jedermann

Duisburg Die digitalten Veranstaltungen der Universität Duisburg-Essen können von Studierenden und allen Interessierten kostenlos genutzt werden.

Digitales Lernen ist zurzeit notgedrungen ein Gebot der Stunde. Präsenzveranstaltungen, bei denen Studentinnen und Studenten in Hörsälen den Ausführungen ihrer Dozenten folgen, sind während dieser Pandemiezeit bis auf weiteres so gut wie ausgeschlossen. Schon seit einigen Monaten wird deshalb auch an der Universität Duisburg-Essen (UDE) das Angebot an Online-Bildungsveranstaltungen verstärkt. Davon können aber nicht nur immatrikulierte Studierende profitieren, sondern alle Interessierte. Bei einigen Veranstaltungen besteht auch die Möglichkeit, nicht die Vorlesung am heimischen Computerbildschirm zu verfolgen, sondern man kann, wenn man möchte, auch mit den Vortragenden unmittelbar in Kontakt treten, wie es auch bei Videokonferenzen möglich ist. Hier geben wir eine Übersicht über die kommenden Uni-Onlineveranstaltungen für alle: