Kostenpflichtiger Inhalt: Am 10. Januar : Den Krippenweg im Duisburger Westen erleben

Die katholischen Gemeinden im Duisburger Westen laden am 10. Januar zum Krippenweg ein. Foto: Oleksandr Voskresenskyi

Westen Am 10. Januar können in zehn Gotteshäusern in Rheinhausen, Homberg und Rumeln-Kaldenhausen die Krippen besichtigt werden.