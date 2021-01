Kostenpflichtiger Inhalt: Wie eine Amerikanerin aus Duisburg die Dinge sieht : „Die Wähler von Donald Trump denken nicht alle so“

Stacey Blatt hat sich künstlerisch mit dem Coronavirus befasst. Die Politik in den USA verfolgt sie zurzeit mit besonderer Spannung. Foto: Stacey Blatt

Duisburg Stacey Blatt hat eine weitgehend schlaflose Nacht hinter sich. Die 1958 in Los Angeles geborene und in Duissern lebende US-Amerikanerin hat vor dem Fernseher gesessen und bei CNN mitverfolgt, wie Anhänger Trumps das Kapitol in Washington stürmten.