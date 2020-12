Google-Suche - von Corona bis zum Krefelder Zoo : Was die Krefelder 2020 am meisten interessierte

Krefeld Google-Trends des Jahres 2020: Wir haben zusammengefasst, was Krefelder in diesem Jahr besonders interessiert hat. Dies sind die Stichwörter, nach denen am häufigsten gesucht wurde.

Coronavirus, US-Wahlen und Stadt Krefeld: Das waren die Begriffe im Jahr 2020, die die Krefelder mit Hilfe von Google am häufigsten gesucht haben. Es dominieren Stichworte, die mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. Doch auch ganz andere Themen interessierten die Krefelder – zum Beispiel die Lottozahlen oder der Dax. Wir haben die Top-Ten der Google-Trends aus Krefeld zusammengefasst:

Platz 1 Kein anderes Thema bewegte die Menschen in diesem Jahr so sehr wie das Coronavirus. So hat die globale Pandemie das Leben der Menschen verändert, beeinflusst und auch deren Online-Suchverhalten geprägt. Wie nicht anders zu erwarten, verzeichnete der Begriff „Coronavirus“ weltweit und somit auch in Krefeld den höchsten Anstieg bei den Google-Suchanfragen. Das geht aus dem jetzt vorgestellten Jahresrückblick des Konzerns hervor und entspricht dem weltweiten Trend.

Platz 2 Nach „US-Wahl“ haben die Krefelder am zweithäufigsten gesucht. Aber auch deutschlandweit war das ein vielfach gesuchter Begriff. Nicht ohne Grund: Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden, und es dauerte Wochen, bis Bidens Sieg offiziell feststand. Das lag unter anderem an der ungewohnt hohen Wahlbeteiligung, aber auch an der Tatsache, dass über 100 Millionen Amerikaner bereits per Briefwahl gewählt hatten, bevor am eigentlichen Wahltermin die Wahllokale öffneten.

Platz 3 An dritter Stelle reiht sich ein ganz gebräuchlicher sowie selbsterklärender Begriff ein: „Stadt Krefeld“ erlebt einen prozentual so starken Aufstieg, dass es sich auf Platz drei der Suchbegriffe des Jahres in Krefeld wiederfindet. Was genau die Leute über Krefeld wissen wollten, ist nicht bekannt.

Platz 4 Auf Platz vier folgt ein Thema, das zu Jahresbeginn weltweit für Schlagzeilen sorgte: der Krefelder Zoo. Ein Feuer zerstörte in der Silvesternacht das Affenhaus. Für mehr als 30 Tiere kam jede Hilfe zu spät – zwei Schimpansen mit Brandverletzungen überlebten. Generell zählt der Krefelder Zoo zu den Top-Sehenswürdigkeiten Krefelds und ist besonders bei Familien mit Kleinkindern beleibt – auch weil er leicht zu Fuß zu erlaufen ist.

Platz 5 Auf dem fünften Platz landete die Wort-Kombination „Coronavirus Tipps“. Es ging um Tipps beziehungsweise Regeln und Maßnahmen, mit denen das Virus einzudämmen ist und die Ansteckungsgefahr gering gehalten werden kann. Dazu zählen die Abstands- und Hygieneregeln, der Mund-Nasen-Schutz sowie die Kontaktbeschränkung. Unter dem Suchbegriff werden auch Tipps gegeben, die die seelische Gesundheit in Zeiten des Coronavirus‘ unterstützen sollen.

Platz 6: Platz sechs belegten somit die Begriffe „Biontech Aktie“. Da viele Menschen in der ganzen Welt an Covid-19, der durch das Coronavirus Sars-Cov-2 verursachten Krankheit, erkranken und teilweise sterben, waren Dutzende Unternehmen und Forschungsinstitute bemüht, eine Schutzimpfung dagegen zu entwickeln. Binnen kurzer Frist sind über 200 Impfstoffprojekte angelaufen: Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind es derzeit insgesamt 214. International zählt Deutschland zu den Ländern mit besonders vielen Projekten für Impfstoffe gegen Covid-19. Sieger war am Ende das Unternehmen Biontech mit Sitz in Mainz.

Platz 7 Aktien faszinieren die Krefelder offenbar so sehr, dass nach dem Wort „Dax“ so oft gesucht wurde, dass der Begriff es auf den siebten Platz geschafft hat. Das entspricht dem Trend, dass sich immer mehr Menschen in Zeiten des Zinstiefs Aktien als Vermögensanlage zuwenden. Der Deutsche Aktienindex Dax ist der bedeutendste Indikator für Aktienkurse in Deutschland. Er wird seit 1988 berechnet und gilt als verlässliche Anzeige für den Zustand der größten deutschen Aktiengesellschaften.

Platz 8 Man kommt nicht drum herum: Corona ist allgegenwärtig. „Da es so viele und unterschiedliche Suchanfragen rund um das Coronavirus gab, haben wir uns angesehen, welche davon euch verstärkt beschäftigt haben“, erklärt Google. Deshalb erstellte Google Deutschland in diesem Jahr erstmals eine eigene Trendkategorie für das Thema „Corona“. In dem Ranking finden sich alle passenden Themen rund um Corona, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut. So gelangte die Abkürzung „RKI“ bei den Krefeldern an achter Stelle.

Platz 9 Einmal im Lotto gewinnen: Die meisten Menschen haben sich wohl schon einmal ausgemalt, was man mit einem Lottogewinn machen würde. Nach den „Lottozahlen“ haben die Krefelder jedenfalls so häufig gesucht, dass der Begriff auf Platz 9 im Google-Ranking landete. Übrigens: Bei der Ziehung am 2.Weihnachtsfeiertag hat nach Angaben von Westlotto in Münster ein Spieler aus dem Raum Krefeld beim klassischen „6 aus 49“ 2,6 Millionen Euro gewonnen (Gewinnklasse 2). Einen Tag vor Heiligabend haben gleich drei Lottospieler richtig getippt und mit weiteren Spielern aus Bayern und Thüringen den Jackpot geknackt. Die neuen Millionäre kommen aus dem Raum Duisburg und dem Rhein-Erft-Kreis. Sie dürfen sich über 3,9 Millionen Euro freuen.