Duisburg : Heiße Rhythmen und coole Beats

Bei "Jazz auf'm Plazz" geht es auf dem König-Heinrich-Platz immer hoch her. Foto: Reichwein

Duisburg Die Veranstaltungsreihe "Jazz auf'm Plazz" geht in die elfte Runde. Am ersten Donnerstag der Monate Juni bis September wird sich der König-Heinrich Platz auch in diesem Jahr wieder in eine Konzertbühne verwandeln.

Wer ein Stück authentisches Kuba, Deutschlands besten Beatboxer als Teil eines Blues-Trios oder aber eine waschechte Emmy-Gewinnerin live erleben möchte, der ist bei "Jazz auf'm Plazz" genau richtig. Seit 2007 veranstaltet Duisburg Kontor, zusammen mit seinen Partnern die Konzertreihe vor dem Stadttheater auf dem König-Heinrich-Platz. Alle Konzerte unter freiem Himmel beginnen um 19.30 Uhr und können kostenfrei besucht werden.

In diesem Jahr beginnt "Jazz auf'm Platz" am 7. Juni und präsentiert den Besuchern gleich einen Top-Act. Der kubanische Sänger mit dem Künstlernamen El Nene gewann mit seiner Gruppe "Los Jovenes del Son" bereits einen Latin Grammy. Er wird die kubanische Musikrichtung Son Cubano mit nach Duisburg bringen. Son Cubano ist einer der wichtigsten Vorläufer des Salsas und entstammt aus einer Verbindung von afrokubanischen Trommelrhythmen und spanischen Gitarren. "El Nene ist ein absolutes Highlight dieses Jahr", sagt Klaus Siepmann, Geschäftsleiter Events beim Duisburg Kontor. "Wir werden ihn hier in Duisburg auf Händen tragen", fügt er schmunzelnd hinzu.

Etwas experimenteller wird es einen Monat später am 5. Juli. Dann steht das Trio "Chris Kramer & Beatbox ,n' Blues" auf der Bühne. Chris Kramer, einer der besten Blues-Harp Spieler Deutschlands, hat zusammen mit Deutschlands bestem Beatboxer Kevin O'Neal und Gitarrist Sean Athens eine völlig neue Art des Blues entwickelt. "Die harten Rhythmusklänge des Beatboxens geben dem Blues einen innovativen Charakter und werden das Publikum sicher begeistern", ist Siepmann überzeugt.



Dagegen sind Rody Reyes und seine Gruppe "Havanna con klasse" schon alte Bekannte bei "Jazz auf'm Platz". Sie werden am 2. August auf dem König-Heinrich-Platz auftreten. Die ebenfalls kubanische Gruppe biete ein Repertoire, das von Bachata, über Reageton, bis Salsa reicht. "Rody Reyes ist ein Muss bei 'Jazz auf'm Plazz'" , sagt Klaus Siepmann. Eine kleine Besonderheit ist, dass die Besucher die Gelegenheit haben werden, eine Stunde vor dem Auftritt, um 18.30 Uhr, selbst ein wenig Salsa tanzen zu lernen.

Den Schlusspunkt bei der diesjährigen Konzertreihe setzen das "Blue Motion Trio & Soleil Niklasson" am 6. September. Die US-Amerikanerin Soleil Niklasson singt Jazz, Blues und Soul und gewann bereits einen Emmy für ihre Zusammenarbeit mit dem Sänger Oscar Brown junior. Peter Joppa, Geschäftsführer des Duisburg Kontors, freut sich schon auf die tolle Atmosphäre. "Bei gutem Wetter setzen sich viele Menschen auf die Wiesen vor der Bühne und picknicken, während sie den Musikern zuhören." Dazu kommt, dass die Veranstalter alle Konzerte bewusst mit anderen Veranstaltungen in Duisburg verknüpft haben. "Am 2. August beginnt das Weinfest auf der Königsstraße. An den drei anderen Terminen findet jeweils eine Spätschicht statt", erklärt Joppa. Für Verpflegung ist aber auch ohne diesen Abendmarkt mit Imbiss und Getränken gesorgt. Das Duisburger Casino, einer der wichtigen Partner von "Jazz auf'm Plazz", stellt zwei Getränkewagen und ein Cateringzelt bereit. Jochen Braun, Direktor des Casinos und Vorsitzender vom City Management Duisburg, ist von der Stimmung auf den Konzerten jedes Jahr begeistert. "Mittlerweile kann ich mir das Jahr in Duisburg ohne 'Jazz auf'm Platz' nicht mehr vorstellen. Es hat sich wirklich zu einem Alleinstellungsmerkmal für die Stadt entwickelt."

Auch Andreas Vanek, Pressesprecher der Sparkasse Duisburg, ist vom Erfolg des Konzeptes überzeugt. "Mittlerweile ist die Konzertreihe zu einem echten Renner in der Stadt geworden. Für mich zählt sie zu einer der Top-Drei-Veranstaltungen, die von der Sparkasse Duisburg unterstützt werden."

(RP)