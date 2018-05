Duisburg: Gericht kippt Alkoholverbot in der City

Duisburg Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat gestern das Alkoholverbot in der Duisburger Innenstadt als für nicht rechtmäßig befunden. Die Stadt habe nicht belegen können, dass die Sicherheit in der Innenstadt durch das Verbot gestärkt wird.

Das Alkoholverbot in der Duisburger könnte bald Geschichte sein. Gestern Vormittag hat das Verwaltungsgericht in Düsseldorf es für nicht rechtmäßig erklärt. Die Richterin begründete das Urteil damit, dass eine "abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit" nicht zu belegen sei. Darüber hinaus bezeichnete sie das Verbot als "nicht verhältnismäßig". Der Grund: Es bestünden bereits ausreichend Vorschriften, die die öffentliche Ordnung schützten. Das Gericht folgte damit den Argumenten der Duisburger Klägerin Marion W., die vor das Verwaltungsgericht gezogen war, weil sie sich durch das Verbot in ihrer persönlichen Freiheit beschränkt fühlte.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers liegt es nun bei der Stadt, ob sie das Verbot aus ihrem Ordnungsrecht streicht. Die Stadt kann beim Oberverwaltungsgericht in Münster einen Antrag auf Zulassung der Berufung stellen. Bevor sie das tut, will die Kommune aber zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten. "Das Gericht ist unserer Auffassung heute leider nicht gefolgt", sagte Stadtsprecherin Anja Kopka. Eine Befragung von Händlern und Passanten in der Innenstadt habe gezeigt, dass sich die Situation in der Duisburger Innenstadt durch das Verbot verbessert habe. Die Belästigungen durch alkoholisierte Personen seien spürbar zurückgegangen. Auch die Gespräche am Runden Tisch, zu dem auch Vertreter der Betroffenen eingeladen wurden, hätten nach Auffassung der Stadt Duisburg in die richtige Richtung gewiesen.