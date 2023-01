Neujahrskonzert in der Peter-Giesen-Halle Mit feinem Jazz ging es in Jüchen ins neue Jahr

Für den entsprechenden Swing sorgte dann die Bigband des Gymnasiums Jüchen unter der Leitung von Jörg Enderle. Ganz erstaunlich, welchen Sound die jungen Musiker mit sieben Saxophonen, ebenso vielen Trompeten und sechs Posaunen neben Piano, Gitarren und Schlagzeugen unter der niedrigen Holzdecke der kleinen Bühne hervorzauberten. Schon die Erkennungsmelodie „Marokko“ von Russ Freeman begeisterte mit vielen Big-Band-Idioms die Zuhörer. Der Posaunist Linus Berg glänzte mit Improvisationen: Er hält seiner alten Schule die Treue, obwohl er an der Folkwang-Universität der Künste in Essen studiert. Gleiches gilt für die Sopranistin Finja Sellke, die etliche Titel mit herrlichem Gesang schmückte, so auch bei „Volare“, dem Drittplatzierten beim „Eurovision Sond Contest“ 1958, noch schöner in „Fly Me to the Moon“ von Bart Howard im Dialog mit der Querflöte. Alle Solisten waren tadellos besetzt, ob nun Christian Winter (Flügelhorn) oder die beiden Gitarristen, die zu der „Garden Party“ von „Mezzoforte“ faszinierende Improvisationen lieferten.