Duisburg : Die Volkshochschule kürt den "Denglish Master"

Robert Tonks lädt für Dienstag, 29. Mai, zum "Denglisch-Quiz" ein. Foto: rp-archiv

Duisburg Robert Tonks hat unter dem Titel "The Denglisch Master" gerade sein jüngstes Buch zum Thema "Denglisch" herausgebracht. In ihm finden sich weitere Schätze und Zeugnisse einer Englischvariante, die ein Schmunzeln auf den Lippen der Menschen erscheinen lassen, die Englisch als Muttersprache erlernt haben. Andere finden diese Variante, die vor allem in der Werbung weit verbreitet ist, als unverständlich. Es ist halt alles nicht "English what shines", um es mit Robert zu sagen. Und so kann denn auch eine Damenunterhose zu einem bösen Ausrutscher werden.

Aber was ist Englisch und was Denglisch? Robert Tonks wäre nicht Robert Tonks, wenn er die Frage trocken und humorlos beantworten würde. Er will seine "audience" mitnehmen in ein Spiel, aus dem am Ende eine oder einer als "The Denglish Master" hervorgehen wird. Sozusagen "The First Denglisch Master of The World" - am Ende gekrönt durch ein gekröntes Haupt. Die ganze Show wird Robs Ansatz von "Learning By Laughing" (LBL) demonstrieren, den er schon in so vielen Volkshochschulveranstaltungen praktiziert hat. Join us and no eye stays dry!

Das Quiz, das in 24 Fragen zum Denglisch Master führt, findet am Dienstag, 29. Mai, um 18 Uhr im Saal der Volkshochschule an der Steinschen Gasse 26 in der Stadtmitte statt. Gerüchteweise war zu hören, dass sich die 24 Fragen im Tresor des Tower of London unter Aufsicht der legendären Beefeaters befinden und erst am Tag der Veranstaltung durch geschultes Sicherheitspersonal hier in Duisburg ankommen werden. Diese Meldung wurde bisher jedoch noch nicht bestätigt. Diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Britischen-Gesellschaft in Duisburg statt.



Wer mitspielen möchte, sollte (s)ein internetfähiges Smartphone mitbringen. Das Entgelt beträgt fünf Euro. Weitere Auskünfte gibt es telefonisch bei der Volkshochschule unter (0203) 283-3231 sowie auf der Homepage unter www.vhs-duisburg.de.

(RP)