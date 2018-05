Duisburg : St. Anna-Professor für seine Arbeit ausgezeichnet

Duisburg Aufgrund hervorragender Leistungen in Forschung und Lehre hat die Medizinische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum dem Chefarzt der Kardiologie am Malteser Krankenhaus St. Anna und am Malteser Krankenhaus St. Josefshospital in Krefeld-Uerdingen Gunnar Plehn den Titel des außerplanmäßigen Professors verliehen. Zu den Schwerpunkten von Plehn gehören die modernen Verfahren der Herzkatheterdiagnostik und -therapie, insbesondere der Zugang vom Handgelenk, die fortgeschrittene Herzschwäche und Belastungshämodynamik sowie die Rhythmologie. Der 2010 an der Ruhr-Universität habilitierte Herzspezialist hat Auszeichnungen auf nationaler und europäischer Ebene erhalten und etwa 70 Medline gelistete Publikationen veröffentlicht.

"Wir alle freuen uns sehr für Professor Plehn. Das ist eine ganz besondere Auszeichnung für ihn persönlich und eine sehr erfreuliche Nachricht natürlich auch für unsere Häuser. Wir sind stolz, dass wir mit Professor Plehn einen ausgewiesenen Experten im Bereich der modernen Kardiologie bei uns haben", erklärt der Geschäftsführer der Malteser Rhein-Ruhr gGmbH, Hauke Schild.

(RP)