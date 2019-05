Duisburger Geschichte : Der sagenumwobene Riesenvogel Rukh

Duisburg Der Riesenvogel Rukh ist ein Fabelwesen aus der orientalischen Mythologie. Was er mit Mercator zu tun hatte.

Zwischen 95° und 100° O 40 °S findet sich auf einem der Mercatorgloben ein seltsamer Hinweis: Der riesige Vogel Rukh greife Elefanten und trage sie mühelos durch die Lüfte. Als Quelle nennt der gewissenhafte Mercator einen Reisebericht von Marco Polo. Möglicherweise bezog sich Marco Polo auf Überlieferungsstränge aus „Tausendundeine Nacht“ und „Sindbad der Seefahrer“. Der Riesenvogel Rukh sei dem Seefahrer Sindbad auf einer Insel im Indischen Ozean begegnet. Nach der Sage griff der Rukh Sindbarts Schiff an und die Besatzungsmitglieder sprangen voller Panik in das Meer. Der Rukh stieß aus der Luft hinab, schleuderte einen riesigen Felsbrocken auf das Schiff und versenkte es innerhalb von Sekunden. Sindbad rettete sich mit letzter Kraft auf die Insel Madagaskar. Als bald darauf der Rukh mit ausgebreiteten Schwingen fast den Boden berührte, band sich Sindbad am Bein des Riesenvogels fest und konnte so die Insel verlassen.

Eine weitere abenteuerliche Geschichte über den Rukh lieferte ein arabischer Reisender: „Auf meinem Weg kam ich an einen gigantischen Baum, in dessen übermächtiger Krone sich ein riesiges Nest befand. Darin saßen mehrere Monsterkücken, die ich aus dem Nest holte und tötete. Ich hatte großes Glück - die Rukh-Eltern befanden sich gerade auf Elefantenjagd. Meine Beute brachte ich in meine Herberge. Dort bereitete der Koch des Hauses die erlegten Jungvögel zu einer wohlschmeckenden Speise. Ich lud die betagten, schon ergrauten Gäste des Hauses zu einem Festmahl ein. Die belebende und verjüngende Wirkung des vorzüglichen Fleisches der Monsterkücken zeigte Wirkung. Am nächsten Morgen erschienen vitale Gäste mit glatter Haut und bei den Männern waren die ergrauten Bärte wieder tiefschwarz.“ Nun ja, in anderen Erzählungen aus unserem Kulturraum sind es Jungbrunnen oder das kräftigende Drachenblut. Aus heutiger Sicht würde man von fake-news sprechen.