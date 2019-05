Projekt wird vom Land gefördert : „FlüKids“ hilft 3000 Zuwandererfamilien

Staatssekretärin Serap Güler in der Kita Schwedenheim an der Heerstraße in Hochfeld. 98 Prozent der Kinder in dieser Einrichtung haben einen Migrationshintergrund, die meisten von ihnen sind aus Bulgarien. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Staatssekretärin Serap Güler informierte sich vor Ort über Integrationsarbeit in Hochfeld.

20 Einrichtungen in zehn Duisburger Stadtteilen kümmern sich im Rahmen des Projekts „Flükids“ um 3000 Zuwanderer-Familien, vor allem um deren Kinder. Seit 2016 wird diese gewaltige Aufgabe mit 1,2 Millionen Euro vom Land gefördert. Serap Güler, Staatssekretärin für Integration, ließ sich gestern die Arbeit des in Trägerschaft des Roten Kreuzes stehenden Sozialprojekts in Hochfeld informieren. Neben der Duisburger CDU-Landtagsabgeordneten Petra Vogt war auch der Europaparlamentarier Dennis Radtke und weitere CDU-Vertreter aus Duisburg dabei. Gemeinsam mit Dortmund kommt Duisburg bei den „FlüKids“ eine Sonderrolle zu: Wegen der großen Zahl an Zuwanderern aus Südosteuropa profitieren in diesen beiden Städten auch Zuwandererkinder aus Bulgarien und Rumänien von dem Projekt. „Die Probleme sind die gleichen, nur der Zugang ist anders, denn Flüchtlinge zu Integrations- und Sprachkursen verpflichtet werden“, sagte Serap Güler. Je eher man gerade Kindern vermitteln könne, dass sie Teil unserer Gesellschaft seien, um so schneller könnten sich auch die Familien integrieren.