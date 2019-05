Poetry-Slam : Mit Worten ins Herz getroffen

Duisburg Beim Poetry Slam am Duisburger Landfermann-Gymnasium gab es Goethes „Faust“ in fünf Minuten zu hören.

Licht aus, Spot an für die jungen Poetry-Slammer am Landfermann-Gymnasium. 13 Schüler aus der Oberstufe betraten in der Aula die Bühne und damit die Bretter, die die Welt bedeuten. In ihren Texten ging es um Liebe, Umwelt, Literatur und Kritik am Schulsystem.