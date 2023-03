Standort gefunden Neues Duisburger Tierheim soll in den Businesspark Asterlagen

Das ausgewählte Grundstück an der Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Straße mit einer Größe von knapp zwei Fußballfeldern gehört der Stadt und erfülle die Anforderungen an einen Tierheimneubau, so die Stadt. Auch wenn das Grundstück die Stadt also nichts kostet, betragen die Gesamtkosten immer noch rund zehn Millionen Euro (siehe Box).