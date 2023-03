Tauchglockenschiff aus Duisburg Die „Carl Straat“ darf ein Denkmal bleiben

Das Duisburger Taucherglockenschiff „Carl Straat“ wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf zu Recht als Denkmal eingetragen. Das teilte das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Mittwoch mit. Damit wies die Kammer eine Klage der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes als Eigentümerin der „Carl Straat“ ab. Das Urteil wurde den Parteien schriftlich zugestellt. Bereits in der Verhandlung am 23. Februar hatte der Verwaltungsrichter den Klägern nur wenig Chancen eingeräumt.