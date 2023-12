Duisburger Geschichte und Geschichten Ossian-Gesänge auf dem Kaiserberg

Viele markante Bauwerke auf dem Kaiserberg sind heute verschwunden. Auf einem Nebenweg am Osthang des Kaiserbergs erinnerte einst eine Tafel an den Besuch eines Sängerbundes aus Köln, der sich in Erinnerung an einen legendären nordischen Barden den Namen Ossian gegeben hatte. Die historische Spurensuche, die sich mit diesem Namen verbindet, führt weit zurück nach Schottland.