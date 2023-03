Stückelmord an Kai M. Weitere Freisprüche in Duisburger Rocker-Prozess erwartet

Die Anklagebank im Duisburger Rocker-Prozess leert sich langsam. Wie während der Verhandlung am Mittwoch bekannt wurde, haben sich die Prozessbeteiligten in einem Rechtsgespräch darauf geeinigt, das Verfahren gegen drei der fünf verbliebenen Angeklagten abzutrennen. Das abgetrennte Verfahren soll am Freitag beginnen und wohl noch am selben Tag zum Abschluss gebracht werden – mit einem Freispruch für alle drei Angeklagten.