Thyssenkrupp und SMS group vereinbaren Milliardendeal Langer Weg zum grünen Stahl – Direktreduktionsanlage wird zunächst mit Erdgas gefahren

Die Bedeutung für die Beschäftigten sei überhaupt nicht in Worte zu fassen, so Nasikkol. Bei TKSE arbeiteten insgesamt 26.000 Menschen, rund fünf Mal so viel in der Zuliefererbranche. Unterm Strich hingen damit rund 150.000 Beschäftigte an der Stahlindustrie. Sein Fazit: „Stahl ist Zukunft, und Stahl bleibt Zukunft.“