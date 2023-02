Westconnect plant Glasfaserausbau in Rumeln Wer die volle Leistung will, bezahlt bis zu 92,90 Euro ab dem 13. Monat

Auskünfte über Produkte und Services gibt es online unter www.eon-highspeed.com oder über die kostenfreie Info-Hotline 0800 9900066. Zusätzlich bietet Westconnect allen Interessierten einen Informationsabend am 16. März um 19 Uhr in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums, Schulallee 11, an.