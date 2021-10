Psychothriller statt Krimi : Irene Scharenberg signiert ihren neuen Roman auf der Frankfurter Buchmesse

Irene Scharenberg Foto: IS

MOERS/DUISBRG Die Moerser Autorin hat nach zahlreichen Krimis ihren ersten Psychothriller geschrieben. Über die Einladung auf die Messe freut sie sich besonders.

Diesmal ist es kein Krimi im engeren Sinn. Auch wenn der Untertitel eigentlich etwas anderes vermuten lässt. „Nach der Krimi-Reihe mit dem Duisburger Kommissar Pielkötter wollte ich mal etwas anderes probieren“, sagt Irene Scharenberg.

Bereits neun Krimis mit dem Duisburger Ermittler-Duo Pielkötter/Barnowski gibt es inzwischen, und die Autorin aus Moers hat sich längst eine Fangemeinde in Duisburg und am Niederrhein erarbeitet. Dabei sind die Krimis mit Schauplatz in Duisburg eher klassisch aus Ermittlersicht geschrieben und haben jede Menge Lokalkolorit.

Der erste Band wurde 2009 veröffentlicht, seit 2004 schreibt Irene Scharenberg aber bereits Kurzgeschichten, die zum Teil auch preisgekrönt wurden.

Wie ihre Krimis spielt auch „Näher als du denkst“ zumindest teilweise in Duisburg. Schauplätze sind so bekannte Orte wie der Waldfriedhof, der Innenhafen, die Sechs-Seen-Platte, der Kant-Park oder das Lehmbruck Museum.

In ihrem neuen Roman geht um die 34-jährige Laura, die jede Nacht von Albträumen gequält wird. Ihre Mutter starb, als Laura vier war, und nach dem Tod ihres Vaters kündigt sie ihre Stelle in einer Duisburger Galerie und zieht nach Datteln. Ihre einzige Verwandte ist ihre demenzkranke Tante Margot, die in einem Seniorenheim lebt. Als Laura Drohbriefe findet, jemand in ihr Haus eindringt und ihre Bilder zerstört, verschlimmern sich ihre Albträume – und sie ahnt, dass ihr Vater ein schreckliches Geheimnis mit ins Grab genommen hat... Die psychologische Auslotung der Hauptfigur steht dabei im Vordergrund.

Irene Scharenbergs Ruf als Autorin ist inzwischen scheinbar auch über die Grenzen der Region gedrungen. „Ich habe mich riesig gefreut, als ich jetzt die Einladung zur Frankfurter Buchmesse bekam“, sagt sie. Dort wird sie am Sonntag, 24. Oktober, zwischen 13 und 14 Uhr in Halle 3 am Stand der „Mörderischen Schwestern“ (99B) ihr neues Werk signieren.

„Wer ein signierte Exemplar haben möchte, muss aber nicht unbedingt bis nach Frankfurt fahren“, berichtet die Schriftstellerin und lacht. Interessierte Duisburger können bis zum 5. November Exemplare mit Widmung in der Buchhandlung Tausendundein Buch, Oststraße 125 in Neudorf bestellen. Noch besser: Am Freitag, 5. November, ist die Moerseri zwischen 13 und 18 Uhr in der Buchhandlung und signiert ihre Werke.

Irene Scharenberg: Näher als du denkst. Kriminalroman aus dem Ruhrgebiet. Prolibris Verlag, Kassel, 247 S., 12,95 Euro. ISBN: 978-3-95475-222-5.

