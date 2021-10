Von montags bis freitags : Stadt stellt digitale Impfausweise am TaM aus

Stadt stellt digitale Impfausweise am TaM aus

Im Theater am Marientor werden ab sofort auch Impfdokumentationen ausgestellt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Duisburg In einem Container auf dem Parkplatz des Theaters am Marientor, Plessingstraße 20, können ab Mittwoch Impf- und Genesenendokumentationen ausgestellt werden. Das teilte die Stadt jetzt mit.

Ausgestellt werden die Dokumente in der Zeit von Montag bis Freitag von 8 bis 13 und 13.30 bis 16.30 Uhr. Der Container befindet sich auf dem Parkplatz an der Rückseite des Theaters am Marientor.