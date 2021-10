Ausgabestelle jetzt auch im Duisburger Westen : Tafel verteilt Lebensmitttel in Essenberg

Geschäftsführer Günter Spikofski freut sich über die Einrichtung der neuen Ausgabestelle. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

ESSENBERG Die Tafel Duisburg eröffnet in Zusammenarbeit mit der Pfingstgemeinde in Essenberg an der Kaiserstraße eine weitere Lebensmitttelausgabestelle.

Künftig können dort einmal wöchentlich, zunächst bis zu 30 Haushalte, Lebensmittel abholen. Das teilte die Tafel am Mittwoch mit.

„Damit kommen wir unserem Ziel wieder ein Stück näher, die Hilfe zu den Menschen zu bringen“, so Günter Spikofski der Tafelvorstand. Alfonso Gualtieri, der Gemeindeleiter ist der Ansicht: „Es reicht nicht einen Menschen zu bemitleiden, besser ist es, man hilft ihm.“

Das Angebot richtet sich an Menschen die in Duisburg gemeldet und Bezieher von Arbeitslosengeld, Grundsicherung, Wohngeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind.

Die Duisburger Tafel hat bereits Lebensmittel-Ausgabestelle an der Brückstraße in Hochfeld, der Karl-Marx-Straße in Marxloh sowie der Gelderblomstraße in Meiderich.

Wie für alle anderen Verteilstellen ist auch für die Ausgabe in Essenberg eine Anmeldung im Büro der Tafel Duisburg erforderlich, Telefon.0203 350180.

(RP)