Haus durch Feuer zerstört : Dramatische Rettung bei Hausbrand in Duisburg

Duisburg Bei einem Wohnhausbrand in Duisburg hat die Feuerwehr eine Frau mit einer dramatischen Rettungsaktion aus dem Gebäude geholt. Das Vierparteienhaus ist nach dem heftigen Brand nicht mehr bewohnbar.

„Die Frau stand am Fenster und Flammen schlugen ihr bereits von zwei Seiten entgegen. Wir konnten sie in letzter Minute mit der Drehleiter retten“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Mittwochmorgen. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen am späten Dienstagabend im Untergeschoss der Altbaus in einem Küchengeschäft ausgebrochen.