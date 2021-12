Angebote im neuen Jahr : Programmieren in der Stadtbibliothek Neuss

Mit dem Lernroboter „Ozobot“ können Grundschulkinder erste Erfahrungen im „Coding“ sammeln. Foto: Stadt Neuss

Neuss Im neuen „Makerspace“ der Bibliothek soll künftig ein Schwerpunkt auf technischen Angeboten liegen. Ein Überblick über die einzelnen Veranstaltungen.

(ubg) Krimi-Lesungen, nachhaltige Ernährung und ein Bilderbuchkino für Kinder: Die Stadtbibliothek Neuss startet das neue Jahr mit einem abwechslungsreichen Programm im Januar. Außerdem gibt es für 2022 langfristige Pläne: So sollen in dem neuen „Makerspace“, der im Oktober eröffnet wurde, ein Schwerpunkt auf technische Angebote und Digitalisierung, Do-it-yourself-Projekte, Gaming, Programmierung und Nachhaltigkeit gelegt werden.

Für Kinder 2022 startet jedoch erst einmal am Dienstag, 18. Januar, 15 Uhr, mit der Veranstaltung „Tiere im Winter“ für Kinder von sechs bis neun Jahren: Die Kinder lernen, wie heimische Tiere die Wintermonate überleben, wie sie sich ernähren und was der Unterschied zwischen Winterstarre und Winterschlaf ist.

Erste Erfahrungen im Programmieren können Grundschulkinder am Mittwoch, 19. Januar, 16 Uhr, im neuen Makerspace der Stadtbibliothek sammeln: Helfen wird ihnen der Lernroboter „Ozobot“, der sich ins Eislabyrinth wagt.

Jüngere Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sind für Donnerstag, 20. Januar, 15 Uhr zu einem Bilderbuch-Kino eingeladen: Sie hören die Geschichte von einem kleinen Reh im Schnee, die von Holly Surplice geschrieben wurde. Und am Freitag, 21. Januar, haben Grundschulkinder die Möglichkeit, den beiden Therapiehunden Bam-Bam und Fluffy vom Dog’s Touch-Team etwas vorzulesen. Die Kinder können so ihre Vorlesefähigkeit in einer positiven Atmosphäre verbessern. Alle Angebote sind kostenfrei, eine Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek ist notwendig.

Nachhaltigkeit Unter dem Titel „Klimaschutz mit Messer und Gabel“ gibt die Referentin Agnes Groschke-Faruß am Donnerstag, 20. Januar, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek Tipps zu einer klimafreundlichen Ernährung. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Ernährungsrat im Rhein-Kreis Neuss statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung über das Formular auf der Website ist erforderlich.

Krimi-Lesung Mit einer „Mörderischen Schwester“ reisen die Zuhörenden am Donnerstag, 27. Januar, vom Münsterland in die Alpen. Mit ihrem Kriminalroman „Kati Küppers und der liegende Holländer“ und ihrem Beitrag in der Kurzgeschichten-Anthologie „Tour de Mord“ beschert die Kaarster Autorin Barbara Steuten den Gästen ein mörderisches Lesevergnügen. Der Eintritt beträgt 6 Euro und ist kostenfrei für alle mit gültigem Bibliotheksausweis.