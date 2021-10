Eva Welskop-Deffaa : Duisburgerin wird die erste Frau an der Spitze der Caritas

Duisburgerin wird die erste Frau an der Spitze der Caritas

Duisburg Der größte Wohlfahrtsverband Deutschlands wird künftig erstmals von einer Frau geführt – und die stammt ursprünglich aus Duisburg. Eva Welskop-Deffaa wurde zur Nachfolgerin von Präsident Peter Neher gewählt.

Eva M. Welskop-Deffaa aus Duisburg wird die neue Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes. Damit führt zum ersten Mal in der Geschichte des Wohlfahrtsverbands eine Frau die Caritas an. Mitte November wird sie das Amt offiziell vom derzeitigen Präsidenten Peter Neher übernehmen, der sich nach 18 Jahren an der Spitze des Verbandes nicht mehr zur Wahl stellte.