Haus derzeit nicht bewohnbar : Ein Schwerverletzter bei Kellerbrand in Duisburg

Ein Schwerverletzter bei Kellerbrand in Duisburg

Duisburg Im Werkraum eines Wohnhauses in Duisburg-Bergheim ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist laut Feuerwehr bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Bei einem Kellerbrand in Duisburg-Bergheim ist am Sonntagmorgen eine Person schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte wurde der Mann bei einem Einsatz im Keller eines Wohnhauses an der Trompeter Straße entdeckt. Dorthin waren die Einsatzkräfte gegen 11.30 Uhr wegen einer starken Rauchentwicklung gerufen worden.