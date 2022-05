Zwölfminütige Sondersitzung : Duisburger Stadtrat lehnt AfD-Antrag zu Schießerei in Hamborn ab

Duisburger Stadtrat lehnt AfD-Antrag zu Schießerei in Hamborn ab

Am Tag nach der Schießerei in Hamborn ist der Marktplatz mit Flatterband abgesperrt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Mit ihrem Antrag hatte die Fraktion den Duisburger Stadtratsmitgliedern eine Sondersitzung aufgezwungen. Das Ergebnis: Zwölf Minuten, in denen fast nur die AfD redete und deutliche Ablehnung.

Es war eine rekordverdächtige Sitzung, die der Duisburger Stadtrat am Montagmorgen abhielt. Gerade einmal zwölf Minuten lang versammelten sich die Ratsmitglieder in der Mercatorhalle. Die Sondersitzung war von der AfD-Fraktion einberufen worden, um über ihren Antrag zur Kostenpflichtiger Inhalt Schießerei in Hamborn zu beraten. Darin forderte die Fraktion eine Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen als Folge der Auseinandersetzungen im Clan- und Rockermilieu.